Dovbyk stop ma non è grave. Stamattina subito ripresa

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - «Stanno tutti bene», aveva detto Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Porto. Poco prima dell’annuncio delle formazioni ufficiali ieri pomeriggio però si è capito che non era del tutto vero: Artem Dovbyk ha dovuto dare forfait, in quella che poteva essere la serata del suo rilancio. Solo un fastidio all’adduttore accusato nel corso dell’ultimo allenamento pre-gara e, come spiegato dallo stesso Ranieri dopo il triplice fischio, non sembrava nulla di particolarmente preoccupante ma quando si è capito che il centravanti sentiva dolore nel calciare anche nella giornata di ieri, si è deciso di lasciarlo a riposo e verrà valutato nelle prossime ore anche, potenzialmente, in vista della gara di domenica col Monza. (...) Archiviato il play-off di Europa League, stamattina a Trigoria Ranieri e la squadra comincerà già a preparare la prossima sfida di campionato contro il Monza, in programma all’Olimpico lunedì alle 20.45, l’ultima partita del ciclo di incontri ravvicinati iniziato quasi un mese fa contro l’Az Alkmaar.