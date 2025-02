Dovbyk spera per il Monza

La giornata di Roma-Porto è iniziata con una brutta notizia per Claudio Ranieri. Artem Dovbyk ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema all’adduttore destro. Si è infortunato nella rifinitura di mercoledì mentre calciava in allenamento. Le sue condizioni non preoccupano e da Trigoria filtra ottimismo dopo gli accertamenti svolti nella giornata di ieri. Resta da valutare per la gara contro il Monza (lunedì ore 20:45). Inoltre, Dovbyk è alle prese da un paio di mesi con un problema al ginocchio. In caso di forfait pronto ancora Shomurodov. (...)

(Il Messaggero)