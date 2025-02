Dovbyk o Shomurodov, dipende da Dybala

Siamo arrivati a chiederci: ma il centravanti titolare della Roma, oggi, chi è? Un interrogativo forse paradossale e/o eccessivo, sicuramente impensabile anche dalle menti più perverse soltanto qualche settimana fa. Quando, cioè, Dovbyk (nonostante tutto) era intoccabile e Shomurodov (nonostante quel Dovbyk) era una riserva con poche speranze di gloria. Poi molto è cambiato: chi doveva essere ceduto è rimasto a Roma e chi doveva finalmente convincere ha continuato fatalmente a non convincere. (...) Chi è oggi il centravanti della Roma? E allora giù discussioni. E spiegazioni variegate, più teoriche che convincenti. Tipo: Dybala gioca meglio quando al suo fianco c'è il generoso Eldor, il terzo miglior centravanti al mondo (citazione presa in prestito da Spallettone). Esagerando in maniera vistosa il passo e pure il concetto, potremmo dire che c'è una Roma con Dovbyk e un'altra con Shomu. Due punte centrali con caratteristiche diverse, praticamente opposte. Tutti giri di parole per spiegare in maniera indiretta che per la Roma, probabilmente, sarebbe stato meglio avere un attaccante che fosse un mix dell'uno e dell'altro. (...)

(corsera)