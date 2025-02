Dovbyk è ancora in dubbio. Mannini e Romano rinnovano

Con uno Shomurodov così, Dovbyk può guarire con calma. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, l’ucraino ha lavorato ancora a parte a causa del fastidio all’adduttore che lo ha tenuto ai box contro Porto e Monza. Il suo ritorno in gruppo è previsto per venerdì, ma la sua presenza contro il Como resta in bilico. Più probabile rivederlo con l’Athletic. (...) Ieri i Primavera Mannini e Romano hanno prolungato il loro rapporto con la Roma rispettivamente fino al 2028 per l’esterno e al 2027 per il difensore. (...)

(gasport)