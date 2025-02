Dovbyk ancora out: spazio a Shomurodov. Hummels verso il ritorno da titolare

Artem Dovbyk salta anche la sfida contro il Monza. Dopo il forfait in Europa League, l’attaccante ucraino resta fuori a causa di un problema all’adduttore. Lo staff medico ha preferito non rischiarlo, con un rientro previsto per il 2 marzo contro il Como. Al suo posto confermato Shomurodov, sempre più centrale negli equilibri di Ranieri. (...) Chi potrebbe tornare titolare è Mats Hummels, dopo sei panchine nelle ultime sette partite. Ranieri lo aveva tenuto a riposo, ma contro il Monza potrebbe essere il suo momento.

(La Repubblica)