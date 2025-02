Doppio Dybala, ribalta il Porto e trascina la Roma agli ottavi

LEGGO (F. BALZANI) - Una Joya totale. La Roma conquista gli ottavi di Europa League grazie a una prestazione mostruosa di Paulo Dybala. L'argentino ha ribaltato lo svantaggio causato dall'errore di Svilar e dalla rovesciata di Omorodion. Lo ha fatto segnando due gol meravigliosi e andando a combattere su tutti i palloni trasformando in versi ciò che era pura prosa. Un dominio individuale che ha scatenato l'ovazione dell'Olimpico. E' stato lui a trascinare una squadra che aveva impattato bene la partita prima del pasticcio difensivo che aveva dato coraggio al Porto. Poi la doppia magia: l'incursione con pallonetto e assist di Shomurodov, poi il fulmine sul primo palo che ha bruciato Diogo Costa. Nella ripresa la Roma ha usufruito del rosso ad Eustaquio dopo il fallo di reazione su Paredes, ha sfiorato più volte il tris ma pure rischiato grosso. Al 68' Ndicka si addormenta e permette a Omorodion di colpire il palo. Passato il pericolo la Roma ha trovato il terzo gol col subentrato Pisilli su assist di Angelino. Altro brivido al 96' quando Rensch ha deviato in porta un cross di Borges. Un errore che ha fatto arrabbiare Ranieri: «Dobbiamo imparare a essere squadra. Non possiamo essere così nervosi. La partita in 10 contro 11 era nostra, potevamo fare quello che volevamo. Lo sanno i muri di tutti gli stadi d'Europa che subiamo gol sulle ripartenze, ma perché glielo permettiamo pure sul 3-1?». Il tecnico invece ha solo carezze per Dybala: «Non è solo un giocatore straordinario, è un leader. Lui ci ha fatto vincere la partita, è la miccia che accende tutto». In tribuna, al fianco di Balzaretti, presente Burdisso che potrebbe a breve entrare nella dirigenza giallorossa. Domani la Roma conoscerà l'avversaria degli ottavi: Lazio o Bilbao. Altri brividi.