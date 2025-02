Doppio Abraham punisce la Roma

La Roma cade a San Siro, 3-1, ma con onore. Davanti a un Milan che ha mostrato più qualità, specie nei momenti clou, più varianti, specie nei nuovi arrivati, vedi Gimenez e Joao Felix subito decisivi, mentre i giallorossi hanno esibito solo Nelsson e Rensch, il resto è rimasto in panchina e ancora tutto da scoprire. (...) Il Milan ha fatto ciò che una squadra che ambisce al successo di solito fa: è passato in vantaggio (con Abraham) nel momento in cui poteva farlo la Roma; ha raddoppiato (sempre con Abraham) quando la squadra di Ranieri aveva preso campo e stava dominando; ha chiuso il match (Joao Felix) quando ha rischiato la rimonta (gol del 2-1 di Dovbyk). (...) Questi due fanno male (a parte la questione riscatto Saelemaekers…), sbattono fuori la Roma dalla Coppa Italia, obiettivo dichiarato da Ranieri, che domenica scorsa aveva lasciato in panchina sei titolari pensando proprio a questa notte milanese. (...) La Roma va aspettata. Dei neo arrivati ha mandato in campo il solo Rensch (un tempo) e Nelsson (gli ultimi dieci minuti) nella ripresa, frana nella sua ultima maledizione: il trofeo nazionale, che ormai manca dal 2008 e negli ultimi anni hanno incassato parecchie figuracce, leggasi eliminazioni con Cremonese e Spezia (dal 2013, mai passati i quarti di finale). Ci sta che il Milan iper-rinforzato vinca, a San Siro poi; ci sta un po’ meno che la Roma entri in campo con il tremolio alle ginocchia, lasciando iniziativa ai bravi ma non imbattibili rivali. (...)

(Il Messaggero)