IL TEMPO (L. PES) - Derby sventato, o forse solo rinviato. Almeno questo è quello che sperano Roma e Lazio che dopo il sorteggio di ieri si ritrovano nella parte opposta del tabellone della fase finale dell'Europa League. Ore di tensione nella Capitale in attesa dell'urna svizzera tra chi spavaldo sperava in una doppia stracittadina e chi solo al pensiero di raddoppiare l'appuntamento con l'ansia da stracittadina impallidiva. Alla fine Ranieri e Baroni si ritrovano lontani, ognuno per la sua strada sperando di incontrarsi soltanto a Bilbao il ventuno maggio, dando anche una grossa mano al ranking italiano in vista del quinto posto valido per la Champions. A proposito di Bilbao, l'Athletic (che punta alla finale in casa al San Mamés) sarà l'avversario della Roma negli ottavi. Proprio contro i baschi la squadra allora allenata da Juric esordì nella competizione con un pari beffa all'Olimpico. Ma oggi è tutta un'altra storia sia per gli spagnoli che per i giallorossi. L'andata è in programma a Roma il 6 marzo alle 21 mentre il match di ritorno sarà in Spagna il 13 marzo alle 18.45.

È andata meglio alla Lazio che dovrà vedersela contro i cechi del Viktoria Plzen con l'andata in trasferta e il ritorno all'Olimpico con gli stressi orari dei rivali cittadini. In generale, alla squadra di Baroni, l'urna di Nyon ha sorriso. Un percorso che almeno fino alla semifinale regala una grande chance ai biancocelesti di continuare ad essere protagonisti dopo l'ottima prima fase chiusa in vetta. Se la Lazio dovesse andare ai quarti, infatti, incontrerebbe la vincente tra Bodo/Glimt e Olympiakos mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Ajax, Eintracht, Tottenham e Az Alkmaar. Inoltre in tutti i turni fino all'eventuale finale le gare di ritorno si giocherebbero all'Olimpico.

Meno sorridente l'altra sponda del Tevere. Dopo il primo grande ostacolo rappresentato dal Bilbao, Ranieri se la dovrà vedere con una tra Rangers Glasgow e Fenerbahce. Proprio i turchi allenati da José Mourinho e con Edin Dzeko davanti potrebbero essere sulla strada della Roma che in un'eventuale semifinale affronterebbero una tra Lione, Manchester United, Real Sociedad e Steaua.

«La sfida con l'Athletic Club è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere» ha commentato il tecnico giallorosso. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti». È arrivato anche il commento del ds biancoceleste Fabiani: «Dobbiamo confermare quanto di buono fatto fino a questo momento, non ce la porteremo da casa. Sarà una gara tosta, il Viktoria è una squadra quadrata, che sa quel che vuole. Non snobbiamo nessuno, affrontiamo tutte le manifestazioni per avere il massimo dei risultati». Piccola curiosità sulla gara di ritorno dei quarti di finale. Qualora dovessero qualificarsi entrambe le squadre da tabellone sarebbero previsti due match di ritorno all'Olimpico, ma la Uefa impone alla squadra col risultato peggiore nella prima fase (ovvero la Roma) inverta il campo e giochi la sfida di ritorno in trasferta.