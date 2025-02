Dazn: nel capitale entra il fondo saudita Pif

Adesso è ufficiale: il fondo sovrano saudita Pif è entrato nel capitale di Dazn acquisendo una quota di minoranza. Lo ha fatto attraverso Surj Sports Investment, società lanciata nel 2023 che si pone l'obiettivo di investire nello sport per favorire la crescita internazionale e migliorare l'ecosistema sportivo in Arabia Saudita e nel Medio Oriente. [...]

Nell'ambito di questo accordo, Surj e Dazn lavoreranno a stretto contatto per creare Dazn Mena, una joint venture che sbloccherà nuove opportunità di trasmissione per il crescente settore sportivo dell'Arabia Saudita e accelererà l'accesso dei fan ai contenuti in diretta e on-demand. Shay Segev, Ceo di Dazn, ha detto che "Dazn è l'unica piattaforma di intrattenimento veramente globale dedicata allo sport". [...]

(gasport)