Dan Friedkin e la richiesta a Ranieri di restare in panchina: 'no' del tecnico. Sir Claudio ha parlato con Gasperini e Farioli

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Ranieri da qualche tempo è chiarissimo sul tema: «A fine stagione comincerà la mia nuova carriera da dirigente della Roma e non allenerò più». Eppure per quello che risulta da fonti solitamente ben informate sulle vicende che accadono a Trigoria, proprio recentemente c'è stato qualcuno che ha fatto vacillare l'allenatore della Roma: il presidente Dan Friedkin. A quanto risulta al Romanista, infatti, è stato proprio Dan qualche giorno fa ad offrire concretamente a Ranieri la possibilità di restare in panchina ancora per un anno. Il tecnico, da quello che siamo riusciti a sapere, ha vacillato, ha preso tempo, ci ha pensato. E poi ha detto di no, magari dopo aver consultato le persone che gli sono più vicine. [...]

Ranieri ha già parlato personalmente con Gasperini (forse telefonicamente) e anche con Farioli, in un incontro avvenuto a Roma pochi giorni prima della fine dell'anno. [...] Dalla corsa non si possono ancora escludere neanche Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi che, nonostante i dinieghi pubblici al riguardo, è stato il primo tecnico che Ranieri ha pensato di proporre ai Friedkin sin dai giorni del primo colloquio a Londra. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE