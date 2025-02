Dalla Coppa delle Coppe alla Champions: per la Roma il Porto è ancora un tabù

Se si pensa al Porto, oltre ai brutti ricordi, non si può non citare la notte in cui tutti abbiamo pensato fosse definitivamente nata la stella di Nicolò Zaniolo. Una doppietta che stese i portoghesi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ma che non bastò al ritorno, con annesso esonero di Eusebio Di Francesco e ritorno di Claudio Ranieri. [...] Il Porto quindi, è una maledizione ricorrente: 1 sola vittoria con 3 sconfitte e 2 pareggi. Tabù che parte dalla stagione 1981-1982 con Liedholm in panchina. La Roma perde agli ottavi di Coppa delle Coppe proprio per mano dei portoghesi. [...]

Il Porto di Anselmi è terzo in classifica a nove punti dallo Sporting primo ed è evidente che non sia più la squadra di Conceicao. [...] Ranieri se la vuole giocare e vuole farlo con i suoi uomini di fiducia tenuti a riposo per la trasferta di Venezia. Il dubbio rimane sulla presenza di Pellegrini e su Dovbyk, che contro i lagunari ha praticamente giocato 90 minuti. [...]

(Il Messaggero)