Dal San Paolo a oggi, Ranieri ha ritrovato una squadra e i tifosi

Grazie all’assurdità del calendario sfalsato, Roma-Napoli arriva 9 partite dopo Napoli-Roma che fu la prima di Claudio Ranieri alla sua terza apparizione sulla panchina giallorossa – e non dopo 19. Un bilancio, però, si può fare lo stesso. Contando anche la gara del San Paolo – finita 1-0 per i partenopei – la Roma ha vinto in campionato 5 partite, ne ha pareggiate 3 e perse 2. Diciassette punti. Solo tre squadre hanno fatto più punti della Roma dal 24 novembre in poi: 27 il Napoli, 25 l’Inter (con una partita in meno) e 21 l’Atalanta. In più, la Romasi è qualificata al playoff di Europa League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta e ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Sampdoria. [...] La partita di stasera all’Olimpico è una prova di maturità perché finora la Roma di Ranieri ha battuto solo una volta una squadra che la precedeva in classifica: la Lazio, per 2-0, con gol di Pellegrini e Saelemaekers. Il problema è che il Napoli ha perso solo tre volte in tutto il campionato e in trasferta una volta sola: alla prima giornata, 0-3 a Verona. [...]

(Corsera)