Dal Parma a Parma la Roma è prima con il Napoli: ma non basta per l'Europa

Dal Parma a Parma, la Roma con Claudio Ranieri in panchina sarebbe prima in campionato. Nelle nove partite da Roma-Parma 5-0 del 22 dicembre a Parma-Roma 0-1 di domenica scorsa i giallorossi hanno conquistato 21 punti (6 vittorie e 3 pareggi) come il Napoli capolista. [...] La striscia di risultati positivi, visto che Ranieri aveva ereditato da Juric una squadra con andatura da retrocessione, ha fatto guadagnare ai giallorossi tre posizioni: da dodicesima a nona.

Un piazzamento che la tiene ancora fuori dalla zona Europa, in vista della prossima stagione, e che per questo rende ancora più importante la sfida di giovedì sera contro il Porto, all'Olimpico. [...] In palio c'è un posto negli ottavi di finale di Europa League contro Lazio o Athletic Bilbao, da decidere nel sorteggio di Nyon di venerdì 21 febbraio alle 13. Ieri il sor Claudio ha lasciato un giorno libero alla squadra ma a Parma ha già dato la notizia che tutti i tifosi aspettavano: Dybala ha recuperato. [...] Mancini, invece ha subito a Parma una contusione alla caviglia destra ma dovrebbe essere a disposizione. Non ci saranno gli squalificati Cristante e Saelemaekers. [...]

