Dahl sfreccia: ai giallorossi il diritto di veto

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dahl sta vivendo una seconda metà di stagione del tutto diversa rispetto alla prima. Dopo aver collezionato appena 60 minuti con la Roma, il giocatore si è trasferito in prestito oneroso al Benfica. E il club portoghese gli sta dando fiducia: sono già 291 i minuti accumulati a Lisbona, dove è partito titolare nelle ultime due partite di campionato, debuttando anche in Champions League. Ovviamente è ancora presto per una decisione sul riscatto, ma, il tecnico Bruno Lage sembra proprio essere soddisfatto del suo rendimento. E la Roma segue il classe 2003 con molto interesse, avendo anche la possibilità di porre un diritto di veto al riscatto dello svedese. Nell'accordo con Rui Costa, Ghisolfi ha mantenuto un'opzione per poter bloccare l'acquisto con il Benfica che nel caso riceverebbe un milione. Insomma se Dahl farà bene con la Roma, i giallorossi potrebbero pure riportarlo alla base.