Da Nesta a Keita: sfidare la Roma sarà come un derby

Il posticipo di lunedì tra Monza e Roma, sarà speciale per quattro protagonisti finiti in Brianza: Alessandro Nesta, Keita Baldé, Gaetano Castrovilli e Jean-Daniel Akpa Akpro. Tutti e 4 hanno un passato nella Lazio e sarà qualcosa di speciale giocare all'Olimpico, soprattutto per il tecnico. Per l'ex difensore dei biancocelesti e del Milan, quella del lunedì sarà la prima volta da allenatore nel suo stadio. Nonostante sentirà la partita, il Monza dovrà fare punti a tutti i costi per tornare a sperare nella salvezza. [...]

(gasport)