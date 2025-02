Contro il Porto non basta il gol di Celik: Ranieri perde Dybala, rosso a Cristante

Baldanzi e Celik, sono loro gli eroi di Porto. Croce e delizia della Roma che pareggia 1-1 in casa dei portoghesi e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno. Il turco e l'italiano, prima protagonisti del gol del vantaggio giallorosso, poi sfortunati attori del pareggio di Moura. Nel mezzo una Roma coraggiosa e ordinata, obbligata a difendersi dopo l'espulsione di Cristante. [...] Sottotono Pellegrini e Cristante. Molto propositivo Baldanzi invece. [...] Mai una parola fuori posto, mai una polemica ma solo la volontà di giocare di più. [...] Accantonata l'Europa League, domenica torna il campionato. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio al 40esimo del primo tempo. Oggi gli accertamenti per capire l'entità. [...] Chi sicuramente ci sarà a Parma è Leandro Paredes, che andrà a sostituire lo squalificato Bryan Cristante. Possibile panchina per Mats Hummels, visto fuori forma da Claudio Ranieri. [...]

(La Repubblica)