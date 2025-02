Con Sor Claudio e i suoi discepoli finalmente fuori dal tunnel

Cinquantatré giorni. Diciotto settembre, dieci novembre. I giorni di Ivan Juric sulla panchina della Roma. [...] Il risultato è stato un buco nero. In tutti i sensi. Un buco nero dal quale Ranieri e i suoi discepoli stanno cercando di tirarsi fuori. [...] Nove partite utili consecutive; ventuno punti, una media di 2,3 ogni novanta minuti. [...] Recuperati punti a tutte le otto squadre che le sono davanti; un prossimo calendario (Monza e Como all'Olimpico, Empoli fuori, Cagliari in casa, Lecce in trasferta) che può legittimare ulteriori pensieri di una risalita che come obiettivo finale ha quello di risistemare la Roma in quelle posizioni europee che le appartengono da (quasi) sempre.

In più c'è stata la qualificazione ai playoff di Europa League che non era per nulla scontata. [...] Insomma, la cura Ranieri sta funzionando, la malattia è un ricordo, la convalescenza quasi conclusa. [...] Dal buio, poi, sembra essere uscito anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi. [...] Perché Gourna-Douath si sta dimostrando un centrocampista che è molto di più di un'alternativa. Perché l'ammiraglio Nelsson sta dimostrando di dare più garanzie dello svagato Hermoso. [...] Perché Salah-Eddine pare essere l'esterno sinistro in grado di far rifiatare Angelino. [...] E anche perché Soulé si sta riproponendo ai suoi livelli. [...]

(la Repubblica - P. Torri)