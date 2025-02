Con Ranieri si vola. Nel 2025 la sua Roma viaggia a ritmo scudetto

Un rendimento da Champions League. Di più, con un occhio addirittura anche allo "scudetto". [...] E guardando all'orizzonte, scrutando il prossimo calendario della Roma, il rischio è che si voli anche più in alto, considerando che i giallorossi - da qui al prossimo 30 marzo - dovranno affrontare una dietro l'altra Monza e Como in casa, Empoli fuori, Cagliari ancora all'Olimpico e poi Lecce fuori. [...] Da quando Ranieri ha preso la Roma, l'allenatore giallorosso ha inanellato in campionato 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 13 partite. Tra l'altro, perdendo le prime due contro due big come Napoli e Atalanta. [...]

Per il resto un cammino quasi netto, con quei 24 punti che valgono il quarto posto dalla 13° giornata ad oggi. [...] In queste ultime 7 giornate i giallorossi hanno di fatto messo dietro pure le big: Napoli 15, Inter, Milan e Juve 14, Bologna 13, Lazio 11, Atalanta 10 e Fiorentina 7. [...] E allora la Roma adesso spera davvero di poter riagganciare la zona europea tramite il campionato, obiettivo che fino ad un paio di mesi fa sembrava quasi una chimera. Ed invece oggi la Roma è a -5 dal sesto posto della Fiorentina. [...] E a pensare che due mesi fa c'era l'incubo retrocessione, con Ranieri non solo si vola. Ma si sogna anche...

(gasport)