Come cambia la Serie A

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Cinque partenze e cinque innesti. Ghisolfi chiude con tre colpi nelle ultime ventiquattro ore ma lascia Ranieri con Shomurodov come alternativa a Dovbyk. Via quattro acquisti del mercato estivo e investimenti sui giovani di prospettiva. Gollini per sostituire il secondo portiere, Rensch dall'Ajax come jolly della difesa, Nelsson in prestito come toppa alla partenza di Hermoso e i due giovani promossi da Ranieri: Salah-Eddine, terzino acquistato dal Twente e Gourna-Douath del Salisburgo in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Ranieri è soddisfatto.