Colomba: "Ranieri insegna che l'esperienza serve, lo ammiro molto"

GASPORT - L'ex tecnico (tra le altre squadre) di Bologna, Verona e Napoli Franco Colomba ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano, commentando tra le altre cose il ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Queste le sue parole.

Torniamo al suo passato. All'etichetta di gentiluomo. Che non sempre regala gioie.

"Nel mondo del calcio sembra un po' dispregiativo. A me fa piacere. Io sono sempre me stesso. Non sempre è necessario alzare la voce. Guardi Claudio Ranieri, lo ammiro molto, mi piace. Con qualche anno in più gestisci meglio. Non è un'età da follia".

