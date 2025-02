Claudio soddisfatto: "Abbiamo ripreso il campionato. Il futuro? Non cambio idea"

Il decimo risultato utile consecutivo in Serie A fa sorridere Claudio Ranieri e non potrebbe essere altrimenti: "Abbiamo ripreso il campionato", ha detto l'allenatore. La Roma domina il Monza con un turnover moderato, fuori Dybala e dentro un ritrovato Soulé: "Ha fatto una grande partita anche contro il Napoli. Ho sempre creduto in questo ragazzo". [...] Serenità ritrovata e la zona Europa che adesso è sempre vicina. Ranieri si gode il gruppo: "I ragazzi si allenano bene, è uno spogliatoio sano". [...]

Prima dell'Athletic Club c'è la sfida contro il Como di domenica. Contro i lombardi è arrivata l'ultima sconfitta in campionato. E Ranieri non ha ancora dimenticato la delusione per quel match. [...] "E' una squadra che è in piena euforia, Fabregas sarà uno dei top manager in Europa tra 3/4 anni". Nel prepartita Ghisolfi è tornato a parlare del futuro dell'allenatore: "Spero che possa cambiare idea, ma è stato chiaro". Ranieri ha poi scherzato in conferenza stampa: "Non cambio idea, forse ha capito male la domanda perché è francese (ride, ndr)". Il nome del prossimo allenatore è ancora un rebus. Ma una cosa è certa: non sarà ancora Claudio. Salvo ripensamenti dell'ultimo momento. [...]

(Il Messaggero)