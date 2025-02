Claudio si difende e pensa già al Venezia: “Nulla da rimproverare, ora reagiamo”

Un passo avanti e uno indietro. Ma questa volta l’ennesimo ko in trasferta porta Ranieri fuori dalla Coppa Italia. Niente semifinale e nessun possibile derby (oltre a quello di campionato ora resta l’eventuale in Europa League). Qualche rimpianto per il secondo gol di Abraham (fischiato dai romanisti) preso nel momento migliore dei giallorossi: “Complimenti al Milan, ha una qualità incredibile. Abbiamo giocato contro una grande squadra, le abbiamo tentate tutte. Abbiamo avuto palle gol nel primo tempo e invece abbiamo preso la seconda rete. Non volevamo prendere ripartenze, ma contro queste squadre è difficile. Il rimpianto? Il fuorigioco di Dovbyk. Mi fa piacere quando tutti dicono che bisogna risalire. Vi ricordate quando ho preso la squadra? State calmi e andiamo avanti“. (...) Ranieri fa da scudo al suo gruppo e difende la squadra: “Non posso rimproverare niente ai ragazzi, ho fatto i complimenti a loro. Stiamo facendo il massimo. Da quando sono arrivato siamo quarti in campionato. Continuo ad allenare il prossimo anno? Lasciatemi in pace“. (...) Ranieri si aspetta una reazione: “Sono curioso di capire come reagirà la squadra. Voglio vedere come lotteranno i miei giocatori e con che spirito“. Una sorta di banco di prova. (...)

(Il Messaggero)