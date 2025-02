Claudio convoca tutti i nuovi acquisti. Ma stasera tocca ai vecchi titolari

Dopo il turnover effettuato contro il Napoli, a Milano tornano i titolari. In palio c'è la semifinale di Coppa Italia e un altro potenziale derby. Tutto il gruppo a disposizione di Claudio Ranieri fatta eccezione per lo squalificato Gianluca Mancini. Al suo posto è pronto Celik insieme ad Hummels e Ndicka. Sulle fasce agiranno l'ex Saelemaekers e Angelino. In mezzo al campo spazio alla coppia Paredes-Koné. Alle spalle di Dovbyk, invece, Dybala e Pellegrini. [...] Prima convocazione per i tre nuovi acquisti Salah-Eddine, Gourna-Douath e Nelsson. [...] Il mercato si è chiuso lunedì in Italia, ma resta aperto in alcuni paesi. Bryan Cristante torna in bilico, a gennaio ci hanno provato Milan e Fiorentina e ora può tornare alla carica il Galatasaray. [...]

(Il Messaggero)