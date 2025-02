Ci risiamo: c'è l'allenatore a capo della comunicazione

Accadono sempre più cose strane, in Casa Roma. [...] Come la cessione a gennaio di quattro giocatori acquistati in estate: un record triste e la prova del fallimento delle operazioni precedenti. Oppure la recente promozione a centravanti titolare di chi una quindicina di giorni fa era stato "ceduto" al Venezia, avversario domani all'ora di pranzo. [...] E potremmo aggiungere l'anomalia, ormai vecchia di mesi, dell'assenza di un corpo dirigenziale ai piani alti di Trigoria, dove spicca l'assenza di un amministratore delegato più volte promesso e mai annunciato. [...]

La Roma non finisce mai di stupire, e non solo in campo. Il ds Ghisolfi parla del mercato di gennaio come di un antipasto del futuro, ma due dei tre giovani nuovi acquisti non vengono inseriti nella Lista Uefa. [...] E, come accaduto negli ultimi mesi (anni?), l'allenatore è diventato il capo della comunicazione del club. Non dovrebbe essere compito del responsabile tecnico della prima squadra spiegare i perché e i percome di operazioni di mercato subordinate ai rapporti con l'Uefa. Eppure, questa è la realtà. [...]

(corsera - M. Ferretti)