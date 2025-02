Chance Soulé. Hummels può riposare

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Dopo la vittoria in Europa League, Ranieri con il Napoli si affida a un leggero turnover anche in vista della sfida di Coppa contro il Milan, in programma a San Siro mercoledì. Una prima modifica potrebbe riguardare la difesa, dove Hummels può rifiatare: al suo posto, al centro del reparto, dovrebbe agire Mancini, anche in considerazione della squalifica in Coppa Italia. La linea difensiva dovrebbe completarsi con N'Dicka sul centro-sinistra e Rensch sul lato opposto, ma occhio a Celik. Sugli esterni sono attesi Angeliño e Saele-maekers, quest'ultimo uscito anzitempo nella partita col Francoforte. Per contrastare la fisicità del centrocampo del Napoli, Ranieri potrebbe optare per uno schieramento a tre, aggiungendo un centrocampista di movimento, come Pisilli (favorito) o Cristante, accanto a Paredes e Koné.. In attacco resta aperto il ballottaggio per il compagno di Dovbyk, che cerca il quarto gol consecutivo in Serie A. Dopo l'azione che ha portato alla rete di Shomurodov, Soulé potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare, ma l'argentino deve tronteggiare la concorrenza di El Shaarawy e Dybala.