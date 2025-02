Champions per 5? Sì al 67%

L'altalena per il quarto e il quinto posto in Serie A, offre novità in serie. [...] Come ben si sa, arrivare tra i primi quattro significa garantirsi l'accesso alla prossima Champions League. Ma, la situazione del calcio italiano è così performante a livello europeo che siamo in corsa anche per il posto in più. Il verdetto lo emetterà il ranking UEFA. [...] La situazione del ranking, premia le prime due Nazioni con la quinta partecipante nella massima competizione europea. vede l'Inghilterra saldamente al primo posto e poi un testa a testa tra Spagna e Italia. Sulla carta siamo messi meglio noi poiché abbiamo 7 squadre ancora in corsa, mentre gli iberici solo 6. [...] Altri punti potranno arrivare dalla Fiorentina che è impegnata in Conference League e da Roma e Lazio in Europa League. C'è, dunque, il 67% di possibilità di ottenere la quinta squadra in Champions. [...]

(Tuttosport)