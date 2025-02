C'era una volta il vivaio giallorosso: Pisilli e quei talenti senza più contratto

La Roma ha dimenticato il suo settore giovanile. Sei calciatori della Primavera diranno addio a fine stagione: Renato Marin, Sergej Levak, Lovro Golic, Alessandro Romano, Mattia Mannini e Giulio Misitano che andranno via gratis. [...] Tutti i loro contratti in scadenza nel 2025 non stati rinnovati e sono liberi di firmare a parametro zero con un altro club. I propri giovani sono un vero asset per la sostenibilità poiché il loro cartellino è un valore da sfruttare sul mercato. Basti pensare a Felix, Volpato e Tahirovic che hanno fruttato circa 25 milioni di euro. Niccolò Pisilli è l'unico a salvarsi. Il suo rinnovo si farà. [...] Marin dopo le offerte a ribasso, sta per firmare un quinquennale con il PSG. Levak ha già firmato e a giugno saluterà Trigoria. Stesso discorso per gli altri. L'ultima speranza si chiama Mattia Mannini, ancora in trattativa per un rinnovo in extremis. [...] È nel 2024 che inizia il disinteresse per il settore giovanile, messo in secondo piano dai ribaltoni interni. [...]

(La Repubblica)