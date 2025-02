Celik e gli altri: il rilancio dei gregari

La Roma di Dybala, Mancini, Koné e Angelino, guidata da Ranieri, sta cercando di superare il periodo negativo per chiudere la stagione al meglio. La panchina è diventata un elemento importante nelle strategie della Roma, con una nuova considerazione degli innesti del mercato invernale.

(...) Guardate Gourna-Douath, Salah-Eddine, Rensch, Nelsson: chi scende in campo non sfigura, e questo è un passo avanti rispetto agli innesti senza senso delle ultime sessioni invernali: Reynolds, Maitland-Niles, Solbakken, Huijsen. (...)

Baldanzi sta prendendo sempre più confidenza con l'ambiente giallorosso dopo sei mesi. È uno di quei giocatori che si sta rivelando importante nel turnover studiato da Ranieri per dosare le forze tra campionato ed Europa League. Lui e Soulé stanno brillando nell'ultimo periodo e sono stati preziosi in questa settimana chiave. Il primo ha praticamente creato da solo il gol firmato da Celik a Oporto, che è risultato essere decisivo per il passaggio del turno. Il secondo ha determinato la vittoria a Parma con una punizione e un lavoro importante nelle due fasi. Vittoria targata dall'argentino, ma anche da Shomurodov che si sta prendendo la scena da quando è stata bloccata la sua cessione in inverno al Venezia. Protagonista contro gli emiliani, perfetto – o quasi – contro il Porto per sostituire l’infortunato Dovbyk.

Così come Celik che da centrale laterale ha in questo momento sorpassato Hummels nelle gerarchie di squadra e si è preso anche lui la scena nell’ultima settimana. Il miracolo di San Claudio: rigenerare il turco e tanti altri che ormai sembravano essere soltanto delle comparse.

(corsport)