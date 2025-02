C'è Letexier: Rosetti manda il migliore

IL TEMPO - Sarà il francese Francois Letexier ad arbitrare la sfida tra Roma e Porto, valida per il ritorno del play-off di Europa League, in programma domani all'Olimpico. Al suo fianco, gli assistenti Mugnier e Rahmouni, quarto uomo Vernice, al VAR Delajod e Millot. Dopo il post gara infuocato del Do Dragao con la protesta di Ranieri per la direzione del tedesco Stieler, il designatore UEFA Roberto Rosetti sceglie uno dei migliori arbitri a disposizione. Il francese, seppur leggermente in calo in questa stagione, ha diretto la finale degli Europei 2024 e in passato anche la Supercoppa Europea dell'agosto 2023.