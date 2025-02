Casting per la panchina, Ranieri vota Fabregas: “Sarà un top del futuro”

Gasperini, Conte, Fabregas, Sarri, Allegri, Montella, Farioli e Ancelotti. Una lista “tutti i gusti” come in estate dal gelataio. Il particolare sorprendente, però, è che non stiamo parlando di una squadra in crisi, che perde una partita dopo l’altra e comincia per tempo a chi mettere sulla panchina nella prossima stagione. Parliamo della Roma guidata da Claudio Ranieri, che nelle ultime 10 giornate di campionato ha conquistato più punti di tutti: 24 contro i 23 dell’Inter (non calcolando la sconfitta a Firenze perché era il recupero della quattordicesima) e i 21 del Napoli. (...) La “sparata” di Gasperini dopo l’eliminazione in Champions – il tecnico ha ancora un anno di contratto ma ha chiarito che in ogni caso non rinnoverà con l’Atalanta – ha aperto la possibilità di un addio anticipato. Secondo Tuttomercatoweb.com la dirigenza giallorossa avrebbe avviato i primi contatti con il tecnico per capire la sua disponibilità a realizzare un progetto con i giallorossi. (...) Quello di Gasp, però, è un nome abbastanza divisivo. Ranieri ha speso belle parole per Fabregas, che sarà il suo prossimo avversario in campionato: “Io sto già pensando al Como, che all’andata ci ha battuti (è stata l’ultima sconfitta della Roma in serie A, il 15 dicembre 2024; ndr). Fabregas tra tre o quattro anni sarà uno dei top allenatori“.

(corsera)