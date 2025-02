Casarin: "Non salutare l’arbitro è più grave che offenderlo"

GASPORT - Intervistato dal quotidiano sportivo l’ex arbitro Paolo Casarin ha affrontato il tema delle polemiche arbitrali nell’ultima settimana di coppe europee, soffermandosi anche sulla Roma e sull’aspra critica di Claudio Ranieri all’arbitro Steiler. Le sue parole. “Se un gentleman come Ranieri arriva a fare questo, beh, allora siamo arrivati a qualcosa di più. Di oltre. Dire “non andare a salutare l’arbitro” è più grave dell’ipotesi di andarlo a offendere. Perché in quel momento lì rompi una liturgia, quella del saluto e del ringraziamento: ed è un gesto forte. È come dire che quell’arbitro non merita il nostro saluto”.