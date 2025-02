Carnevale: "Dybala un fuoriclasse che può stupire all'improvviso"

GASPORT – Due scudetti col Napoli e una Coppa Italia con i giallorossi. Andrea Carnevale, doppio ex della sfida in programma oggi alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Queste le sue parole:

Scelga gli uomini che potranno prendersi la scena.

«Per la Roma, mi viene naturale pensare a Paulo Dybala, un fuoriclasse che sprigiona calcio in ogni sua giocata, non sai come marcarlo, né come intuirne le finte e se è in condizione diventa un fattore decisivo per i giallorossi. Per il Napoli, vi stupirò, vado oltre il prevedibile: l'Anguissa di questi ultimi mesi è straripante, un uomo capace di fare tutto e di farlo con una fisicità ed un'eleganza che ti colpiscono. Ora sta diventando decisivo anche in zona gol».

[...]

Roma e Napoli: nota differenze?

«A livello societario, ci sono distanze anche abbastanza chiare. De Laurentiis ha sbagliato un solo anno, si può dire, quello ormai alle spalle: ma ci sta, può succedere. E comunque ha subito rivisto le proprie scelte e si è affidato ad un allenatore di prestigio. La Roma è piccolina al confronto, nonostante investimenti ripetuti. Ma c'è anche la sensazione che manchi comunque una strategia definita, capace di produrre ambizioni forti come meriterebbe un pubblico del genere. Il Napoli sa cosa vuole».