Calvani (coach Virtus 1960): "Io come Ranieri? Lui è unico, un modello"

CORRIERE DELLO SPORT - Marco Calvani, coach della Virtus 1960, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Ecco alcuni passaggi chiave, in particolare quelli riguardanti la figura di Claudio Ranieri.

Calvani, cosa la ha convita ad accettare questa nuova sfida?

"È la società ad avermi scelto, non viceversa. Potevano andare su altri allenatori ma hanno puntato forte su di me. Nei colloqui che abbiamo avuto ho percepito la volontà di strutturarsi in maniera forte per poter avere le giuste ambizioni. Ora tocca a noi, a me ad ai ragazzi, sostenere questa grande voglia. Alle spalle ci sono i tifosi. Vedere, come ho fatto io di persona, il Palazzetto esaurito anche in B regionale, accresce il senso di responsabilità".

Potrà essere il Ranieri della Virtus Roma 1960?

"Non bestemmiamo per favore. Lui è unico e io sono un suo grande estimatore. Ho letto il suo libro sulla stagione al Leicester. È un modello, come uomo e come tecnico. Ed essere romano, come per me, lo considero un valore aggiunto".