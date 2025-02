Baluardo Paredes: intesa sul rinnovo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - "Voglio che Dybala, Paredes e Hummels facciano parte della squadra del futuro". E almeno per due su tre di loro (per ora) sarà così. Prima della fine del 2024 e dell'inizio del calciomercato, Ranieri aveva tracciato la strada sulle intenzioni della società su tre dei giocatori cardine della sua squadra. E in questi giorni la Roma è riuscita a portare a casa l'accordo per uno di questi tre punti fermi fissati dall'attuale tecnico, nonché dirigente futuro. E' stata infatti trovata un'intesa di massima con Paredes e il suo entourage per allungare il legame reciproco anche oltre il 30 giugno di quest'anno.

Il centrocampista argentino, tornato nella Capitale dal Psg in cambio di 3,6 milioni - ai francesi spetta anche il 30% della differenza fra il prezzo di cessione e l'importo pagato comprensivo di bonus -, aveva nel suo contratto anche un'opzione per il prolungamento automatico di un anno in base agli obiettivi personali (presenze) e di squadra (qualificazione in Champions o Europa League). La Roma ha però deciso di risolvere la questione prima della fine della stagione, dandogli fiducia sin da subito e mettendo il suo rinnovo in agenda subito dopo quello di Pisilli. Sembra proprio che il ritorno a casa al Boca Juniors possa attendere.