Athletic a trazione Nico Williams. La finale in casa la spinta in più

L'Athletic Bilbao ha deciso di fare della sua Liga la migliore degli ultimi anni per prepararsi al meglio alla finale di Europa League. La squadra di Ernesto Valverde ha chiuso al secondo posto dietro alla Lazio, perdendo solo con il Besiktas a qualificazione già certa. In campionato è quarto a sei punti dalla vetta, anche se il periodo di forma non è brillante: ha vinto solo quattro delle ultime dodici partite disputate in quattro competizioni negli ultimi due mesi. (...)

Tra le individualità, su tutti i fratelli Williams, Nico e Inaki. Il primo è un valore aggiunto, che i tifosi della Roma hanno potuto apprezzare già nello spezzone di gara giocato a settembre nella fase a gironi di questa stagione in Europa League.

Tra gli altri elementi interessanti nell'Athletic, Ohian Sancet, il cervello della squadra, e il centrale difensivo Dani Vivian. Sta facendo bene anche l'ex granata Berenguer ed è sorprendente peraltro il 21enne centrocampista centrale Jauregizar. L'Athletic ha uno stadio magnifico e un problema con i suoi tifosi: la curva, gestita dal club, è in rotta con la dirigenza per questioni politiche e sportive.

(gasport)