Assist, gol e corsa: ma per Saelemaekers servono 20 milioni

L'oro romanista adesso scorre sulle fasce. Claudio Ranieri ha trasformato gli esterni in una fonte di risorse inesauribile. Brillano Angelino e Alexis Saelemaekers, protagonisti del successo contro il Monza e che ora hanno la Roma ai loro piedi. [...] Tre gol e sei assist per lo spagnolo, cinque gol e quattro assist per il belga. Mai come quest'anno, le fasce giallorosse viaggiavano così tanto forte. [...] Qualche assolo ogni tanto, come quello di Aleksandar Kolarov, ma poi tante note stonate con una lista infinita di investimenti sbagliati. [...] Per poter trattenere Saelemaekers, quindi, la Roma pensa ad una strategia sostenibile. In estate, quando il Milan ha girato il belga in prestito secco, esisteva un accordo verbale intorno ai dieci milioni di euro. Ora, però, costa almeno il doppio e i rossoneri non vogliono neanche tenersi Tammy Abraham. Sarebbero comunque soldi ben spesi considerando anche che Angelino ne è costati 5. [...] Il prossimo candidato a lasciare potrebbe essere Zeki Celik, nonostante le sue ultime convincenti prestazioni come terzetto difensivo. [...]

(La Repubblica)