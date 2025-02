Assalto all'Europa. Missione Dybala contro il Porto: si deve sbloccare e lanciare la Roma

Per sognare di vincere un trofeo; per sperare di sbarcare poi dall'Europa League alla Champions; per non chiudere virtualmente la stagione a febbraio; [...] Non mancano certo le motivazioni alla Roma che stasera gioca l'andata dei playoff di Europa League. [...] Claudio Ranieri lo sa e non vuole ripartire con l'idea di dover centrare la qualificazione agli ottavi con un'epica rimonta all'Olimpico. La Roma non vince una trasferta europea dal settembre 2023 (a Tiraspol; il successo contro il Milan nella scorsa stagione fu ottenuto ovviamente nei confini italiani) e forse non è un caso che in Europa League Paulo Dybala non abbia mai segnato in territorio nemico. [...]

Dal punto di vista tattico il vero problema della sfida è proprio questo: la gestione dei momenti in cui i portoghesi cercheranno di accerchiare la Roma, sfondando sulle fasce e rifornendo lo spauracchio Omorodion. Il centravanti spagnolo di origini nigeriane ha il vizio di segnare. [...] Da quando è arrivato Martin Anselmi, il Porto ha cambiato modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 o al 3-4-3. [...] Ranieri schiera ovviamente la formazione migliore sul piano tecnico e anche dell'esperienza. Pellegrini dovrebbe vincere il ballottaggio con Pisilli e per il capitano è una bella occasione. La sua tecnica sarà preziosa. [...]

(gasport)