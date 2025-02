AS Roma, anche la CFO Rabuano verso l'addio: al suo posto Ana Dunkel del Friedkin Group

La Roma si prepara a un ulteriore cambio all'interno dell'organigramma societario. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche Anna Rabuano sarebbe vicina all'addio: la Chief Financial Officer paga il cappio del Fair Play Finanziario. Al suo posto è atteso l'arrivo di Ana Dunkel, la quale ricopre la stessa posizione all'interno del Friedkin Group. Inoltre la dirigente, che ha lavorato per ben 17 anni alla JP Morgan Chase & Co., fa già parte del board della Roma dall'agosto del 2020 e dell'Everton.

(La Repubblica)