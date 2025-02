Artem niente rischi. Rientra Alexis

Niente lavoro in campo né in palestra, ma solo terapie per non forzare la situazione. Artem Dovbyk è praticamente certo di restare fuori nella sfida di dopodomani contro il Monza: la Roma non vuole correre alcun rischio e quasi sicuramente deciderà di concedere ulteriore riposo al bomber ucraino che avrà così una settimana piena di riposo per recuperare dal fastidio all’adduttore. L'obiettivo a questo punto potrebbe essere direttamente la sfida interna contro il Como, per poi tornare al meglio nella doppia gara di Europa League che invece dovrà giocare con il Bilbao.

Ranieri cambierà qualcosa nella formazione titolare che è scesa in campo nella faticosa sfida contro il Porto, soprattutto vista la settimana senza turno infrasettimanale, la possibilità quindi per qualche giocatore di riposare per poi tuffarsi al massimo nel confronto contro i baschi. (...)

Chi potrebbe riposare tra i titolari? Paredes, Angelino, Dybala e Pellegrini, oltre ovviamente a Dovbyk. I quattro hanno speso tanto contro il Porto, il turnover può essere quindi la migliore soluzione per rivederli pronti per il prossimo tour de force. (...)

Spazio a Cristante, affiancato invece dall’onnipresente Koné, sulla fascia altra occasione - dopo quella positiva al Tardini - per Salah-Eddine che non è stato inserito in lista Uefa e quindi va sfruttato per la Serie A. (...) Spazio sulla destra invece a Saelemaekers: giovedì scorso ha dovuto soffrire dalla tribuna dell’Olimpico per la squalifica rimediata a Oporto, adesso è pronto a tornare in campo e a guidare la squadra. Il gol gli manca dal 12 gennaio, dalla sfida contro il Bologna al Dall’Ara: il Monza all’Olimpico può essere una buona opportunità per tornare a esultare.

(corsport)