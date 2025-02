Arriva il Napoli di Conte, Ranieri pensa al turnover. Il Fulham vuole Celik

Prima il Napoli e poi il Milan. L’ordine di priorità per Ranieri è questo, ma il pensiero alla partita di Coppa Italia di mercoledì resta. E potrebbe influire sulle scelte di formazione per questa sera (ore 20.45) nella sfida agli uomini di Conte. Un turnover ragionato per giocarsi tutto nella sfida di San Siro e lasciare viva la speranza di un altro trofeo, oltre l’Europa League. Senza però sottovalutare l’impegno contro i primi della classe. Possibile riposo quindi per Hummels, con il ballottaggio Celik-Rensch nel ruolo di braccetto di destra, Mancini centrale (squalificato per il Milan) e Ndicka centro sinistra. [...] Ghisolfi prosegue la sua caccia al difensore centrale. Marmol del Las Palmas è ancora bloccato: troppo bassa l’offerta giallorossa rispetto ai 10 milioni richiesti. In uscita si muove forte il Fulham. Dopo aver richiesto Soulé in prestito, i britannici hanno spostato le attenzioni su Celik. I due club ne stanno parlando, ma Ranieri non ha ancora dato il via libera per il turco. Se il Fulham dovesse inserire l’obbligo di riscatto allora l’operazione si chiude. Zalewski ieri sera è arrivato a Milano e punta ad una panchina già nel derby di oggi pomeriggio. L’Inter pagherà 600mila euro per il prestito con il diritto di riscatto fissato a circa 6,5 milioni. Sempre in uscita si registra un’offerta del Besiktas per il prestito di Dahl, terzino sinistro arrivato nella Capitale la scorsa estate per 4 milioni di euro.

(La Repubblica)