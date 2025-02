Ansia per Dovbyk: gioca Shomu

Dieci giorni di stop iniziano ad allarmare anche la Roma. Questo perché Artem Dovbyk neanche ieri si è allenato con la squadra e, Ranieri spera che almeno oggi possa essere parzialmente aggregato, per puntare a recuperarlo per il match di giovedì contro l'Athletic Bilbao. [...] Difficile quindi riuscire a vederlo domenica contro il Como. [...]

Fuori Artem, dentro Shomurodov. L'uzbeko sarà ancora una volta il riferimento offensivo della Roma. L'ex Genoa in queste ultime uscite ha dimostrato di essere in forma e, ha anche fatto vedere una buona intesa con Paulo Dybala. Intanto Ranieri ragiona su chi schierare contro Fabregas. Contro Nico Paz e Diao, serve velocità e quindi questo relegherebbe ancora una volta Mats Hummels in panchina. Difficilmente ci sarà un ampio turnover, con anche Saelemaekers e Angelino che giocheranno dal 1'. Anche a centrocampo ci saranno Koné e Paredes, con Pellegrini pronto a lavorare in entrambe le fasi. [...]

(corsport)