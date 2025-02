Ansia Paredes. Vuole il Boca, Ranieri frena

"Rimani alla Roma, Leandro?". Alla domanda in zona mista, mentre si allontanava a passo svelto dallo stadio dopo la partita contro l'Eintracht, Paredes non ha risposto, limitandosi a un educato "ciao". Non ha risposto perché non poteva dare alcuna certezza ai tifosi. La sua intenzione, la sua volontà espressa chiaramente all'interno di Trigoria, è tornare subito al Boca Juniors per ragioni personali. [...] In realtà nelle ultime ore è emerso un orientamento deciso e definitivo di Ranieri: il playmaker non parte. Sarà lui, nel caso, a fargli passare il mal di pancia. Intanto Paredes ha parlato più volte all'amico Roman Riquelme, presidente del Boca, discutendo le differenza tra domanda e offerta: in Argentina coprirebbero al massimo la metà dello stipendio che percepisce alla Roma, circa 4 milioni netti all'anno. Possono pagarne al massimo 1. La distanza, per i mesi che restano fino a giugno, è insomma di un milione netto. [...] Il mercato argentino ha chiuso i battenti ieri notte ma il Boca, definendo una cessione, dovrebbe aver usufruito di una proroga fino alla metà di febbraio. In più vanno considerati i problemi della Roma, che dovrebbe cercare un sostituto a centrocampo. Ghisolfi non ce l'ha e probabilmente non avrebbe il tempo di individuarlo entro lunedì. Casemiro, in uscita dal Manchester United, è stato offerto ma guadagna tanto e trasmette qualche perplessità, avendo imboccato la parola discendente della carriera. [...] In ogni caso l'intervento di Ranieri sembra sufficiente a sgombrare il campo dai dubbi. Fosse per lui, Paredes resterebbe anche nella prossima stagione. Ma questo ormai appare impossibile [...]

(Corsport)