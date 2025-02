Ansia Dybala, Cristante salta anche la Coppa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Roma in ansia per Dybala. L'argentino è uscito al 38' del primo tempo contro il Porto a causa di un infortunio al ginocchio e nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico. Inizialmente la Joya ha provato a restare in campo dopo la botta subita da Varela, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e lasciando spazio a Baldanzi. Contro il Parma, Ranieri dovrà fare a meno anche di Cristante squalificato. [...] Possibile maglia da titolare anche per Saelemaekers, che a causa del giallo rimediato nel primo tempo, sarà costretto a saltare la gara di ritorno con il Porto.