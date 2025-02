Angeliño rovina la serata di Conte. Il suo gol frena la corsa del Napoli

Solo giovedì, con il recupero tra Fiorentina e Inter, si potrà capire completamente il peso sullo scudetto dei minuti di recupero di questo 2 febbraio. Quello che si può già dire, però, è che il Napoli aveva l'occasione per andare in fuga e l'ha sprecata contro una Roma che, per un'ora, è stata una specie di squadra B, pensando alla partita di Coppa Italia di mercoledi prossimo contro il Milan. Al 90’' delle due partite il Napoli era a +6 sull'Inter. I gol di De Vrij a San Siro e di Angeliño all'Olimpico hanno invece lasciato tutto come era prima. In classifica di sicuro, nel morale probabilmente no. Di 15 partite dove aveva sbloccato per prima il risultato, il Napoli ne ha vinte 13 e pareggiate due: contro l'Inter a San Siro e contro la Roma. I due punti lasciati ieri, però, bruciano sicuramente di più. […]

(Corsera)