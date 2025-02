Angelino e Saelemaekers, gol e assist due frecce d'oro nell'arco di Ranieri

LEGGO (F. BALZANI) - Due fasce d'oro per una Roma che nel 2025 ha raccolto meno punti solo del Bayern Monaco in Europa. Nell'arco di Ranieri ci sono due frecce sulle fasce come non se vedevano da anni: Angelino e Saelemaekers. Lo spagnolo e il belga hanno portato in dote finora 8 gol e 10 assist in tutto oltre a un imponente doppia fase. Una ricchezza che negli anni si era persa considerati i flop dei vari Karsdorp, Vina, Santon e Bruno Peres. Se Angelino è stato un colpo di mercato a tutti gli effetti (è costato 5 milioni) per Saelemaekers bisognerà trattare col Milan. E in questo caso molto dipenderà dal futuro di Conceiçao. Contro il Monza i due folletti di Ranieri sono andati entrambi i gol, pronti in vista della rimonta che attende la Roma in campionato. Un bel pezzo di strada in realtà Sir Claudio l'ha già percorsa. Nel 2025 la sua Roma ha ottenuto 20 punti frutto di 6 vittorie e 2 pareggi. Meglio, appunto, ha fatto solo il Bayern con 22. Un dominio che in serie A va avanti dalla 17° giornata. Da quel momento, quindi dopo la sconfitta di Como all'andata, Ranieri ha ottenuto 24 punti. Uno in più dell'Inter, 3 più di Napoli e Juve. La domanda nasce spontanea: visto il successo perché Claudio non resta anche il prossimo anno in panchina rinviando il ruolo da dirigente? Dubbi spazzati via dallo stesso Ranieri e dimostrati dalle manifestazioni di interesse del club per Gasperini che non rinnoverà con l'Atalanta. I primi contatti risalgono già a un mese fa ma necessiteranno di ulteriori approfondimenti in queste settimane. Tra i nomi graditi però ci sono anche Sarri e quel Fabregas che domenica verrà all'Olimpico. Annunciati ieri, infine, i rinnovi per i giovani Mannini e Romano e a breve arriverà la fumata bianca anche per Paredes e Svilar.