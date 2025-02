Angeliño al 92’ risponde al Napoli. Ranieri rallenta la fuga di Conte

LEGGO (F. BALZANI) – Un pari all'ultimo respiro che frena la fuga del Napoli e fa godere l'Olimpico. La Roma, grazie a una perla di Angelino, strappa un punto contro la capolista giocando senza molti titolari (mercoledì c'è il Milan in coppa) e soffrendo meno del previsto. Nel primo tempo i giallorossi hanno pagato la lettura sbagliata di Svilar sul pallonetto dell'ex Spinazzola. Per il resto aveva fatto (e disfatto) quasi tutto la Roma andando vicina alla porta di Meret in tre occasioni con Soulè (impreciso) e Ndicka che di testa ha trovato una gran parata del portiere azzurro. Nella ripresa Ranieri manda in campo Saelemaekers e Paredes, due cambi vincenti. L'argentino ci prova due volte su calcio piazzato trovando prima l'esterno della rete poi il palo. Il belga inventa il cross per il colpo al volo di Angelino che fa infuriare Conte e fa esplodere i 60mila dell'Olimpico. Sono sette ora i risultati utili consecutivi della Roma di Ranieri mentre il Napoli si ferma a 7 vittorie di fila e non riesce ad approfittare del pari dell'Inter nel derby. «Avevamo giocato giovedì sera e non potevo rimettere gli stessi - spiega Ranieri -.Ho tutti che si allenano al 100% e ho piena fiducia anche in chi gioca meno. Ho preferito iniziare con 6 nuovi e poi far entrare gli altri quando il Napoli poteva essere un po' stanco. Era un conto da fare, non si può giocare contro queste squadre senza pensare bene». Polemico Conte: «Mancini dice ha avuto più occasioni la Roma? Ma che partita ha visto? Festeggiano per un pari». Infine dal marcito: oggi arriverà il difensore centrale richiesto da Ranieri per sostituire. Dopo la frenata su Marmol ieri sera la Roma ha accelerato per il georgiano Saba Goglichidze dell'Empoli che arriverà in prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni, comprensivi di bonus. Possibile colpo last minute anche a sinistra: Salah-Eddine del Twente o Moller Wolfe dell'AZ. In uscita Dahl (Benfica).