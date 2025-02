Anass pronto a sgasare in corsia di sorpasso

La Roma l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato si è regalata una freccia olandese per la corsia mancina. Anass Salah-Eddine, infatti, va veloce sul rettangolo verde lungo la fascia sinistra, ma pure lontano dal campo sfreccia a tutto gas. L'esterno classe 2002 ha appunto una grande passione per i motori, in particolare per le moto da cross. [...] I giallorossi hanno anticipato la concorrenza del PSV Eindhoven e sono riusciti a portarlo in Italia dal Twente. Operazione chiusa last minute in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. [...]

Un investimento importante in un ruolo tutto sommato coperto da Angelino, ma il dt romanista Ghisolfi crede tantissimo nelle doti di Salah-Eddine, il cui acquisto, inizialmente, era stato programmato per l'estate. [...] Adesso toccherà a Claudio Ranieri aiutarlo ad inserirsi rapidamente e valorizzarlo. Sognando grazie alla Roma di prendere la rincorsa verso la nazionale orange. Quell'Olanda in cui Anass ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'Under 21. [...] Salah-Eddine spera di mettere radici nella città eterna dopo aver girato in lungo e in largo l'Olanda. [...]

(Tuttosport)