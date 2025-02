Allarme Ranieri: mercato a rischio

[...] L'ultima conferenza di Sir Claudio viene messa agli atti come quella della nuova (o forse vecchia) presa di coscienza: la Roma non ha soldi da spendere, il mercato - passato e del prossimo futuro - viaggia su sottili equilibri legati al monte ingaggi e agli accordi con la Uefa. [...] Si era parlato della fine della Rometta (cit. Ranieri) e del "costruiremo una grande squadra". E poi, agli atti, pure quel tema "rivoluzione", promessa informalmente a dicembre dalla proprietà e che ieri il tecnico ha smentito. [...] Le parole di Ranieri aprono scenari apocalittici. Altro che scudetto, altro che Roma di alta classifica e, aggiungiamo, altro che allenatore (del futuro) top. [...] Ed ecco che sono inevitabili gli appelli dell'allenatore, come quello di "stare vicini alla Roma"; che "Roma non si è costruita in una notte"; che "la Roma non si discute ma si ama". [...]

"I Friedkin - sostiene Ranieri - hanno speso una barca di soldi e posso condividere che non li abbiano spesi bene. Non voglio fare il difensore di nessuno, dico le cose come stanno. Hanno messo 1.2 miliardi nella Roma e forse ne dovranno mettere un altro per lo stadio". [...] Ranieri martedì aveva dichiarato di aver dato lui l'ok per l'arrivo di calciatori come Salah-Eddine e di Gourna-Douath, questo vuol dire che non li ha scelti direttamente lui. [...] "Io do l'ok tra tutti i calciatori che mi hanno fatto vedere, non è venuto nessuno che non volevo. Decido io per il nuovo allenatore. Ci avrò parlato o no? Quale è lo scherzo? L'avete capito...". Forse che sta pensando di restare lui per un altro anno? [...]

(Il Messaggero)