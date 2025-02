Alla Roma stavolta basta un rigorino

Anche le piccole cose possono cambiare una giornata: un piccolo rigore, una piccola vittoria, un piccolo passo in classifica. Tutto in linea con la dimensione della stagione della Roma. [...]

Il diminutivo è per dire che la chiamata di Zufferli non è sbagliata perché Marcandalli colpisce Angelino sul piede e il contatto è netto, ma leggero. L'allenatore del Venezia non protesta, ma è rammaricato e mantiene la sua compostezza. [...] Ranieri invece parla di determinazione della squadra e miglior partita della stagione. Ma se è contento di aver lasciato il 60% del possesso palla a una squadra che rischia la Serie B allora è il primo a accontentarsi delle piccole cose.

(Repubblica)