Alberi contro lo stadio Pietralata: la protesta green di Di Battista

"Il bosco di Pietralata contrattacca" e gli attivisti piantano alberi dove dovrebbe sorgere lo stadio dell'As Roma. Diverse associazioni ambientaliste tra cui Schierarsi, fondata dall'ex pentastellato Alessandro Di Battista, hanno piazzato "lecci, frassini, olmi, bagolari autoprodotti in tre anni e di genoma romanissimo", nell'area in cui "il Comune vorrebbe autorizzare la cementificazione di un inutile stadio", hanno scritto in un post sui social. [...] La protesta arborea è stata rivendicata anche da Anonima Forestazioni che di alberi è esperta. [...] Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte dei comitati contrari allo stadio della Roma ha deciso di intervenire insieme a diverse altre realtà come Fridays for Future Roma, Sì parco No stadio, Arci Pietralata e altre associazioni. [...]

Tornando alle piantine, sono state posizionate nell'area verde non solo perché qui, nel 2027 dovrebbe essere posata la prima pietra dell'impianto sportivo. Ma anche per via del fatto che sul bosco presente nella zona è in corso una battaglia di perizie. Secondo quelle prodotte dal Comune non è vincolato, mentre per alcuni agronomi lo è. [...] La Procura ha anche aperto un'inchiesta, ma sia dal Comune che dall'As Roma si dicono totalmente tranquilli sulla questione, tanto che pochi giorni fa, il presidente della Lega serie A Ezio Simonelli [...] ha anche annunciato quando i giallorossi inizieranno a giocare sul campo a Pietralata, ovvero nel 2028. [...]

